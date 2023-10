Piccolo San Bernardo chiude giovedì, Valle d'Aosta più isolata

Scatterà giovedì 2 novembre alle ore 12 la chiusura invernale del Colle del Piccolo San Bernardo, che collega a quasi 2.200 metri di quota Valle d'Aosta e Savoia (Francia). La chiusura del versante italiano - comunica Anas - riguarda il tratto di strada statale 26 compreso tra il bivio per località Les Suches e il confine di Stato con la Francia, dove sta nevicando. Per questo "i mezzi e il personale Anas sono al lavoro per garantire la percorribilità della statale anche in vista della festività del primo novembre". Lo stop alla circolazione è stato chiesto dall'ente gestore francese.

Con la chiusura al traffico della statale saranno smontate le barriere laterali e la segnaletica verticale che rischiano di essere compromesse da slavine e valanghe. La rimozione agevolerà inoltre le operazioni di sgombero neve propedeutiche alla riapertura, prevista in primavera.

Dato che il traforo del Monte Bianco è attualmente chiuso totalmente al traffico per lavori di manutenzione e che riaprirà entro il prossimo 18 dicembre, per circa un mese e mezzo non vi saranno collegamenti diretti tra la Valle d'Aosta e la Francia.

Con il colle del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera, chiuso per la stagione invernale dal 16 ottobre scorso, l'unico collegamento internazionale aperto in Valle d'Aosta rimarrà, da giovedì prossimo, il traforo del Gran San Bernardo.



