Scuola: Cgil, intervenire con urgenza sulle emergenze

"Dopo l'allagamento della scuola dell'infanzia Corrado Gex, che si aggiunge al crollo del soffitto nella palestra della scuola media Saint-Roch (e ai problemi igienici riscontrati nei locali della mensa della scuola del Quartiere Dora) e alla luce delle condizioni problematiche in cui versa tutta l'edilizia scolastica valdostana" i sindacati Fillea e Flc della Cgil "chiedono di intervenire urgentemente sulle situazioni emergenziali accadute negli ultimi giorni". E' quanto si legge in una nota. Inoltre le organizzazioni sindacali chiedono che "vengano attivati dei sopralluoghi mirati per verificare la sicurezza in tutte le strutture scolastiche, in modo da garantire la fruizione del servizio scolastico in totale sicurezza per gli alunni, per le loro famiglie e per tutto il personale scolastico e evitare che situazioni di criticità si trasformino in episodi più gravi. Il nostro sindacato da sempre sottolinea l'importanza della prevenzione soprattutto in ambito di salute e sicurezza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA