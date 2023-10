'Palestina libera', in 150 alla manifestazione ad Aosta

Sono più di 150 i partecipanti alla manifestazione pro Palestina oggi sotto l'Arco d'Augusto, nel centro di Aosta. Passandosi di mano in mano il megafono in molti hanno preso la parola, concludendo il loro intervento con "Palestina libera".

"Moschee, chiese ed ospedali colpiti: Israele sta facendo ai palestinesi quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei", ha detto una ragazza. "Assassini", hanno urlato altri. C'è poi chi ha sottolineato l'assenza di consiglieri e assessori regionali: "sanno che la questione ci sta a cuore e non ci sono, non ci rappresentano", ha detto un ragazzo.

Fra i partecipanti anche André Lucat, fotografo che ha costruito e documentato con la sua reflex uno skate park a Gaza.

"A Gaza è in corso un genocidio - ha detto - sono le Nazioni unite a definirlo così. È ora di rispettare il diritto internazionale".



