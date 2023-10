Brignone seconda, a Lara Gut il primo gigante della stagione

La prima vittoria della stagione di coppa del mondo di sci, che ha preso il via oggi con il gidante femminile di Soelden, in Austria è della svizzera Lara Gut-Behrami: con una seconda manche imperiosa ha battuto per soli due centesimi l'azzurra Federica Brignone, che aveva chiuso al comando la prima manche. Terza la slovacca Petra Vlhova.

Dopo Brignone miglior azzurra è stata Marta Bassino 5/a. Per l'Italia una buona gara, anche se soprattutto di allenamento per le discipline veloci, pure per Sofia Goggia. Dopo un errore sul lungo muro che l'ha penalizzata nella seconda manche, Sofia ha chiuso comunque 16/a. Asja Zenere è finita invece 28/a. La campionessa americana Mikaela Shiffrin non è andata più in là del 6/o posto.

Domani a Soelden tocca al gigante uomini con l'atteso svizzero Marco Odermatt, vincitore della coppa del mondo e dominatore della disciplina nella passata stagione. L'Italia - su una pista storicamente ostica - punta soprattutto su Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite. Le ragazze torneranno a gareggiare invece tra due settimane in Finlandia, a Levi, con due slalom special.



