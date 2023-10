Aosta, Gabriella Massa subentra in Consiglio comunale

Gabriella Massa è subentrata nel gruppo Pcp del Consiglio comunale di Aosta dopo la scomparsa di Fabio Protasoni, morto il 29 settembre scorso, a 57 anni, a seguito di una malattia durata poco più di un anno. Il via libera è arrivato dall'aula. La riunione dell'assemblea cittadina si è aperta con un ricordo dell'ex consigliere Gianfranco Fisanotti e di Protasoni da parte del presidente, Luca Tonino, che ha poi chiesto un minuto di silenzio in memoria dell'ex capogruppo Pcp.

A guidare il gruppo sarà Paolo Tripodi, sua vice Sarah Burgay. La scelta del nuovo capogruppo nei giorni scorsi aveva sollevato le critiche della componente di Area democratica, rappresentata nel gruppo Pcp da Luciano Boccazzi e Diego Foti: "È sorprendente che, ancora una volta, il Pd che a livello nazionale tramite gli organismi politici definisce i capigruppo di Camera e Senato di concerto con il gruppo, a livello regionale pratichi semplicemente l'occupazione dei posti senza tenere in alcun conto importanti indicazioni politiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA