Alice e Leonardo i nomi più scelti per i bambini valdostani

Leonardo e Alice sono i nomi più scelti per i nati in Valle d'Aosta nel 2022. Il dato emerge dal report Istat 'Natalità e fecondità della popolazione residente'.

Il nome più diffuso per i maschi rispecchia l'andamento nazionale, con un 4 per cento (16 bambini in valore assoluto) sul totale dei nati. La scelta di Alice (3,9 per cento, 15 bambine in totale) rappresenta invece una delle poche eccezioni, dato che a livello italiano il nome più diffuso è Sofia.

Nel 2022 in Valle d'Aosta il numero medio di figli per donna è 1,27 (1,26 per le italiane e 1,61 per le straniere) e l'età media delle madri è 32,3 anni (32,6 per le italiane e 29,9 per le straniere); a livello nazionale i dati si attestano 1,24 (1,18 e 1,87) e 32,4 (32,9 e 29,6). Nel 1995 in Valle d'Aosta i dati erano di 1,1 figli per donna e 30 anni per quanto riguarda l'età media delle madri.

La regione alpina registra nel Nord Italia due primati: da un lato la maggiore diminuzione dei primogeniti (-43,8 per cento) e dei figli successivi (-35,5 per cento) nel confronto con il 2008, dall'altro la più alta proporzione di nascite fuori dal matrimonio (49,3 per cento).



