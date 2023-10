Trekking urbano a Aosta, percorso per scoprire il territorio

Un percorso per visitare un'Aosta insolita e sostenibile: è la proposta organizzata in occasione dell'evento Trekking Urbano che si terrà il 31 ottobre. Si parte dall'Arco d'Augusto per arrivare alla cascina Montfleury e visitare il frutteto dell'Institut Agricole Régional. Della durata di tre ore, prevede anche un passaggio al quartiere Cogne, per scoprirne le origini, e si ritorna passando dalla ciclabile di corso Battaglione e arrivando in piazza Chanoux.

''L'evento a livello nazionale conta venti edizioni - spiega l'assessora comunale alla Promozione turistica, Alina Sapinet - mentre da noi è la terza. Il tema di quest'anno è la sostenibilità e il percorso studiato guarda in quella direzione''. Ad accompagnare i gruppi di visitatori saranno le guide turistiche e Claudia Revel sottolinea: ''Abbiamo organizzato quattro turni, due al mattino e due al pomeriggio per poter fare scoprire luoghi insoliti della città. Abbiamo coinvolto anche alcune aziende locali che puntano ai prodotti del territorio''.

