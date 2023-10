'Medicina di precisione', nuovo master al via in Valle d'Aosta

Il Cmp3Vda - Centro di ricerca per la medicina personalizzata, preventiva e predittiva della Valle d'Aosta procede nella realizzazione del progetto '5000genomi@Vda' focalizzato sullo studio del genoma e contemporaneamente dedicato alla formazione di nuove figure interdisciplinari nell'ambito della ricerca biomedica. Il Centro lancia infatti la prima edizione del Master interfacoltà di secondo livello 'Medicina di precisione tra cultura e società: genomica, bioinformatica, Ai e management', nato dalla collaborazione con le facoltà dipartimentali di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm).

Il Master rappresenta un corso di formazione avanzata finalizzato ad applicare l'intelligenza artificiale e la genomica in campo medico. I 60 crediti formativi universitari rilasciati dal corso sono suddivisi tra lezioni frontali, studio individuale, tirocinio ed elaborazione della tesi finale.

Il Master non si rivolge solamente a professionisti con differenti background che operano a vario titolo nel settore della ricerca biomedica, quali biologi, biotecnologi, tecnici di laboratorio, ricercatori farmaceutici e biologi computazionali, ma è anche destinato a coloro che, pur non essendo inseriti nel settore delle biotecnologie, vogliono acquisire le necessarie conoscenze per potervi accedere.

Il Master ha una durata di un anno accademico con frequenza part-time di due/tre fine settimana al mese. Le lezioni, al via il 27 ottobre prossimo, si svolgeranno presso l'Università della Valle d'Aosta, in località Grand Chemin, 181, Saint Cristophe.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA