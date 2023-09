Carrel, "necessario ampliare superficie per la viticoltura"

"Al Ministro ha chiesto di rivedere i criteri dei reimpianti per il settore vitivinicolo in Valle d'Aosta. Un settore in piena espansione, che ha la necessità di poter ampliare la superficie coltivata per rispondere alle richieste del mercato, sempre più orientate verso l'acquisto di vini provenienti da aree di viticoltura eroica". E' quanto dichiara l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, al termine di un incontro con il ministro Francesco Lollobrigida a Caserta, avvenuto nell'ambito di una riunione della commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.



