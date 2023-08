Cime bianche, in 300 alla marcia per salvare il vallone

Circa 300 persone hanno partecipato sabato scorso alla terza edizione della salita al Vallone di Cime Bianche, promossa contro il progetto di una funivia di collegamento con Cervinia. All'appello del comitato "Insieme per Cime Bianche" - si legge in una nota - hanno risposto associazioni (Valle Virtuosa e Isde), movimenti politici (Valle d'Aosta Aperta) e cittadini. "Il percorso ha incrociato in diversi punti il tracciato del contestato progetto di impianto - si legge nella nota - quelle zone protette che il governo regionale vorrebbe invece deturpare con tralicci alti quanto palazzi di 20 piani, stazioni intermedie con un ingombro di 40 x 8 metri, un parcheggio da 2360 posti auto a Frachey e 1,6 ettari di bosco sottoposti a taglio. Il tutto per avere 0 km di piste aggiuntive e una spesa a carico del pubblico di oltre 150 milioni di euro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA