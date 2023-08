Salta l'incontro al Forte di Bard, "Veto politico? Un'illazione"

"In relazione all'illazione che mette in dubbio la motivazione del rinvio della conferenza che l'avrebbe vista protagonista al Forte di Bard, collegandola ad un intervento politico, le assicuriamo che il Forte di Bard resta un luogo di confronto aperto a tutti ed operante in assoluta autonomia. Confermiamo quanto comunicato anche al pubblico dai nostri operatori che la conferenza sarebbe stata riprogrammata in autunno". Così la presidente dell'associazione Forte di Bard, Ornella Badery, commenta il post dello scrittore Marco Albino Ferrari, che ha denunciato di essere stato escluso dalla rassegna estiva 'Forte di Bard incontri', dopo che il suo nome era già in cartellone, a causa di un "veto politico" legato alle sue posizioni di contrarietà rispetto alla realizzazione di un collegamento funiviario nel vallone protetto di Cime bianche.

"Ci dispiace - prosegue Badery - non aver avuto un rapporto diretto con lei che avrebbe dissipato ogni dubbio ed evitato uno sterile confronto su una pagina social. Restiamo in ogni caso a sua disposizione per un contatto diretto".



