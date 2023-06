Osservasalute, la Valle d'Aosta è la regione più "magra"

In Valle d'Aosta la prevalenza di persone di oltre 18 anni in sovrappeso è pari, nel 2021, al 29,9%, il valore più basso registrato in Italia (valore nazionale 34,2%). La prevalenza di persone maggiorenni obese, sempre nel 2021 è del 13% (12%).E' quanto emerge dalla ventesima edizione del Rapporto Osservasalute.

Secondo la ricerca i valdostani che dichiarano di non praticare sport sono pari al 19,6% (valore nazionale 33,7%): nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento oscillante e risultano sempre inferiori rispetto ai dati nazionali. Nella regione alpina il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è inferiore alla media nazionale (43,6 DDD/1.000 ab die) ma nel periodo 2007-2021 si osserva un evidente trend in aumento del 47,2% a livello regionale che ricalca il trend nazionale (+39,9%).

Infine in Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2021, è pari a 80,4 anni per gli uomini (valore nazionale 80,5) ed a 84,3 anni per le donne (84,8 anni). Dopo la netta riduzione dei valori registrata nel 2020 per l'impatto della pandemia da COVID-19, nel 2022 c'è stato un lieve aumento della speranza di vita per gli uomini (+0,1anni) ed una lieve riduzione per le donne (-0,1 anni).