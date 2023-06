Traforo del Monte Bianco, "traffico in forte ripresa"

Nel 2022 il traffico complessivo al Traforo del Monte Bianco, pur risentendo "anche delle chiusure per le attività manutentive" è in "forte ripresa rispetto al biennio 2020-2021". Lo si legge nel bilancio 2022 della Società italiana del traforo del Monte Bianco (Sitmb).

In particolare il traffico "leggero presenta un saldo positivo del 35,89% rispetto al 2021 (1.159.936 transiti contro i 853.564 dell'anno precedente), anche se ancora inferiore al risultato del 2019, ultimo anno senza impatti da Covid-19 (in percentuale, la differenza è pari all'11,83%)". Il traffico pesante invece, "con un volume di 571.897 transiti, presenta un saldo negativo del -8,1% rispetto al 2021 (di poco inferiore, nella misura del -0,05%, rispetto al 2020), tuttavia si denota una importante ripresa per la categoria autobus - qui ricompresa - in aumento rispetto al 2021 (+86,19%),anche se ancora in deficit rispetto al 2019 (-49,83%)".

Nell'anno passato, l'utile di esercizio di Sitmb è stato di 9.897.000 euro (era di 12.363.000 euro nel 2021), i ricavi di 58.104.000 euro (57.698.000), il margine operativo lordo (Ebitda) di 20.837.000 euro (32.895.000) e il risultato operativo (Ebit) di 13.586.000 euro (17.276.000). Sul risultato, si legge nel documento, "hanno inciso maggiori costi inerenti alla manutenzione, in particolar modo per la ripavimentazione del traforo, compensati in prevalenza dal maggior utilizzo dei fondi, dall'aumento dei ricavi da pedaggio, dal minore costo del personale, dai minori ammortamenti e dalle minori imposte".