Beni culturali, la Regione comprerà il castello di Introd

"La continua e proficua interlocuzione con i proprietari del castello di Introd in raccordo con l'amministrazione comunale ha portato alla possibile concretizzazione di un accordo per il passaggio di proprietà dell'edificio storico a favore della Regione. La volontà politica relativamente all'acquisto che oggi esprimiamo si concretizzerà con l'inserimento dei fondi necessari nella prossima variazione di bilancio riguardante il secondo assestamento". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in risposta a un'interrogazione del gruppo Lega sull'evoluzione della vicenda relativa all'edificio storico oggi in mano a privati.