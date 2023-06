Sportello bancomat assaltato con l'esplosivo a Chambave

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - Lo sportello Atm della filiale della Banca di credito cooperativo valdostana di Chambave, nel centro del paese, è stato preso di mira nella notte con dell'esplosivo.

I fatti sono avvenuti intorno alle 3.10, quando lo scoppio ha svegliato le persone che abitano nelle vicinanze.

Le indagini dei carabinieri su quanto avvenuto sono in corso.

Potranno essere utili le immagini registrate dalla videosorveglianza della zona. In base ai primi accertamenti, i ladri non sono riusciti a portare via il denaro. (ANSA).