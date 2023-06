Torna Aosta in festa, animerà il centro città il 19 agosto

(ANSA) - AOSTA, 03 GIU - Ritorna 'Aosta in festa', appuntamento dell'estate che animerà per tutta la giornata di sabato 19 agosto il centro del capoluogo regionale con diversi eventi.

A partire da 'Aostart', mercatino dedicato alle produzioni e ai servizi artigianali locali all'interno della tensostruttura in piazza Chanoux organizzato in collaborazione con Cna e Confartigianato. Borse e abbigliamento, bijoux, oggettistica in legno, pietra, vetro, ceramica e rame, articoli in pelle e cuoio, cosmetici e benessere, candele e profumatori sono alcuni dei prodotti presenti realizzati da artigiani valdostani.

Nell'occasione si terrà anche 'Commercianti in festa', iniziativa di Confcommercio Valle d'Aosta che offrirà shopping all'aperto e occasioni nelle vie pedonali del centro per toccare con mano le offerte del commercio aostano. Con 'Visitiamo Aosta' sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite della città per grandi e bambini, lungo itinerari anche insoliti, alla scoperta delle bellezze e della storia romana e medioevale di Aosta. E' prevista inoltre un'edizione speciale di 'Lo Tsaven Campagna Amica', tradizionale agrimercato organizzato da Coldiretti Valle d'Aosta, sotto i portici di piazza Chanoux, per far conoscere e apprezzare i prodotti tipici del territorio valdostano.

Aosta in Festa è un'iniziativa organizzata dalla Chambre valdôtaine in collaborazione con le associazioni di categoria regionali di riferimento. (ANSA).