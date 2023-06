Torna la Festa della musica, Alan Stivell 'live' ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 31 MAG - Torna la "Festa della musica" organizzata il 21 e il 22 giugno e 30 ad Aosta e considerata una sorta di ouverture di Celtica, in calendario dal 29 e 30 giugno a Courmayeur e dintorni. La manifestazione del capoluogo è giunta alla sua seconda edizione. "Lo scorso anno la città ha iniziato a celebrare la festa della musica in modo diversificato, con tanti stili che animavano la città", dice l'assessore alla Cultura del Comune di Aosta Samuele Tedesco.

"Siamo fieri di aver riproposto questo sodalizio con Celtica".

Gli eventi previsti ad Aosta sono tre: il 21 giugno dalle 17,30 in piazza Chanoux ci sarà David Pasquet "che alla tradizione unisce nuove musicalità e profonda innovazione fatta di elementi eletronici", dice Riccardo Taraglio, direttore artistico di Celtica. Il 21 giugno ci sarà Alan Stivell, nella chiesa di Sant'Orso: "Si tratta del più importante rappresentante del mondo della musica celtica, è un artista bretone che suonerà nella chiesa di Sant'Orso e a lui dobbiamo il rifiorire della tradizione celtica in tutta Europa", aggiunge Taraglio. Il 30 giugno sfileranno fra le vie del centro di Aosta una band scozzese e una band colombiana. "Celtica raggiunge quest'anno la sua 27/a edizione e online sono già stati venduti 4.500 biglietti singoli con una prevendita che chiuderà il 25 giugno", conclude Taraglio. (ANSA).