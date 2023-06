Nuova classificazione, albergatori 'importante risultato'

"E' un importante risultato che da anni la nostra categoria stava aspettando". Così il presidente dell'Associazione albergatori valdostani, Luigi Fosson, commenta la nuova classificazione alberghiera introdotta dalla giunta regionale, aggiungendo: "È stato un lungo, ma proficuo lavoro di confronto al nostro interno e, contestualmente, di concertazione con l'Assessorato regionale al Turismo. Tra gli aspetti di maggior interesse vi sono certamente l'introduzione delle categorie tre e quattro stelle 'superior' che daranno la possibilità alle strutture alberghiere che hanno fatto importanti investimenti negli ultimi anni di proporsi commercialmente sul mercato con un ulteriore 'atout', ma anche l'introduzione della quinta stella per le residenze turistico alberghiere (Rta) che in alcuni casi hanno raggiunto livelli di eccellenza altissimi. Senza dimenticare, poi, la regolamentazione degli alberghi diffusi che daranno l'opportunità di sviluppare in alcuni dei borghi più affascinanti della nostra Regione (penso ad esempio a quello di Donnas o di Bard, ma non solo) un'accoglienza professionale e di qualità".