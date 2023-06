Libri sulla Valle d'Aosta, istituito il Fondo Musumeci

Più di 1.500 volumi per essere testimonianza di una storia lunga quasi 60 anni. È stato istituito il Fondo archivistico Musumeci editore, che comprende opere inerenti la storia, la geografia, le tradizioni, i beni culturali e l'enogastronomia valdostana. Il Fondo è allestito nella sala del Consiglio comunale di Gignod. "Abbiamo colto con l'entusiasmo l'opportunità offerta da questo progetto molto importante per la comunità", dice Gabriella Farcoz, sindaca del paese.

La casa editrice è stata fondata da Sergio Musumeci nel 1965. Il figlio Paolo spiega: "L'obiettivo di questa donazione non è celebrare la storia della casa editrice, è piuttosto quello di restituire alla collettività la mole di lavoro svolto da una vasta comunità di autori, fotografi, professionisti dell'editoria e della stampa. È una mole impressionante: il catalogo completo conta 1.500 libri, che oggi sono in modo unitario proposti al pubblico. Gli autori che hanno lavorato con la casa editrice sono 870: tra loro ci sono molte delle penne più autorevoli della ricerca valdostana, con volumi che sono stati punto di riferimento per la regione. E poi ci sono oltre 400 fotografi, ma anche più di 50 grafici e altre 200 persone che hanno lavorato nella produzione". L'archivio sarà consultabile tutti i giorni feriali su prenotazione contattando il Comune di Gignod.