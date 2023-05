Beni culturali, ampliate aperture siti in Valle d'Aosta

La giunta regionale ha approvato gli orari di ingresso ai castelli e ai siti archeologici regionali a decorrere dal primo luglio 2023, il tariffario di ingresso, i criteri di applicazione delle riduzioni e delle gratuità per gli stessi siti a decorrere dall'8 gennaio 2024, nonché le tariffe delle card e del tariffario da applicare ai servizi aggiuntivi.

Lo ha comunicato l'assessore Jean Pierre Guichardaz, precisando che "le aperture sono state ampliate così come sono stati allungati i periodi di visita a tutto il mese di ottobre in un'ottica di destagionalizzazione".

Mediamente le tariffe di ingresso sono state aumentate di 1 o 2 euro. Inoltre "abbiamo cercato di uniformare il sito di Pont d'ael con quelli di Aosta" e "abbiamo previsto delle tariffe speciali di 5 euro per i siti di Aosta".