Escursionista disperso trovato ferito nel bosco a Chatillon

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - Un escursionista che non era rientrato a casa è stato trovato ferito a metà pomeriggio nei boschi di Chatillon, in località Verlex. Ha riportato alcuni traumi, probabilmente legati a una caduta.

Sul posto i carabinieri e l'ambulanza del 118. Per riuscire a portarlo in salvo è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino valdostano: l'equipaggio, intervenuto in elicottero, lo ha recuperato con l'uso del verricello. (ANSA).