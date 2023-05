Vda aperta, la frase choc di Planaz sugli orsi è indegna

"Le parole pronunciate dal consigliere regionale della Lega Valle d'Aosta, Dino Planaz, durante la seduta del Consiglio sarebbero intollerabili in qualunque contesto, tanto più durante lo svolgimento dell'assemblea consiliare", lo scrive in una nota Valle d'Aosta aperta facendo riferimento alle dichiarazioni del consigliere leghista sugli orsi e sugli ambientalisti.

"Parole che grondano odio e ignoranza, indegne di un essere senziente e pure rappresentante delle istituzioni. Ancora più incredibile (ma forse no, ci stiamo abituando all'atteggiamento da don Abbondio del presidente del Consiglio) - prosegue la nota - il solito silenzio della massima carica e della maggioranza tutta. Il Pd arrendevole e remissivo nei confronti dei suoi partner di governo e della destra, non ha niente da dire neanche questa volta?".