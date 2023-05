Costa, parole inaccettabili sugli orsi dal consigliere Planaz

"Apprendo da fonti stampa che un consigliere regionale della Valle D'Aosta della Lega, Dino Planaz, in un intervento pubblico si sarebbe augurato che avvenisse un incidente tra un orso e un "ambientalista convinto". È una frase inaccettabile, non degna di chi rappresenta le istituzioni. Mi auguro che vengano pronunciate parole di scuse, o che tutto il Consiglio regionale ne chieda le dimissioni. Dice che gli ambientalisti devono informarsi di più. Io credo che Planaz debba studiare di più e debba farlo per davvero, a cominciare dall'articolo 9 della nostra Costituzione". Così il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5S).