Solidarietà, show di illusionismo per l'oncologia pediatrica

"L'Arte di realizzare l'impossibile" è il titolo di un'evento di solidarietà organizzato dai Lions club valdostani (Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino) e dal Lions club Ivrea. L'iniziativa è in programma il 29 maggio, alle 21, al centro congressi del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent: protagonista della serata sarà Walter Rolfo, ingegnere, psicologo, professore universitario, autore, conduttore e produttore televisivo di Rai, Mediaset e Sky e appassionato di illusionismo.

L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla creazione di una Biobanca oncologica pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, finalizzata alla raccolta, conservazione e distribuzione di materiale biologico umano e delle informazioni ad esso collegate.

"Si tratta di una bella occasione per trasmettere il vero senso del codice dell'etica lionistica, che ci sprona a dare il nostro contributo per cercare di migliorare il mondo attraverso la solidarietà, e per mettere in pratica il nostro motto We serve!" scrivono gli organizzatori.