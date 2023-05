Scontro tra due auto a Sarre, sei persone coinvolte

Due auto si sono scontrate nella notte a Sarre. L'incidente è avvenuto verso le 2.40 lungo la strada statale 26, in prossimità della curva all'altezza del castello reale.

Sono sei le persone che sono state affidate alle cure dei sanitari del 118. Uno dei due conducenti è stato estratto dalle lamiere dal gruppo taglio dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche carabineri, polizia e personale Anas. I due conducenti, una donna di 57 anni e un giovane di 20, sono ancora in fase di diagnostica al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta. I quattro passeggeri, tutti minorenni, hanno tra i 16 e 17 anni: due sono già stati dimessi e gli altri due sono ricoverati in osservazione breve.