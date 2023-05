Printemps en musique, un mese di musica in Valle d'Aosta

Torna "Printemps en musique", la rassegna che per un mese animerà la Valle d'Aosta. Il primo appuntamento è in calendario il 19 maggio: ad aprire la manifestazione sarà un concerto dell'Orchestra del Conservatorio della Valle d'Aosta. L'appuntamento è alle 20,30 al teatro Splendor di via Festaz, ad Aosta. Il tema è "Il grande sinfonismo delle scuole nazionali" e sarà Stéphanie Praduroux a dirigere. "La musica coinvolgerà anche le istituzioni scolastiche con i concerti di restituzione del progetto 'Le coeur avant tout' che ha coinvolto sette istituzioni scolastiche per un totale di oltre 550 alunni della scuola primaria con i relativi docenti e formatori delle scuole di musica delle bande giovanili", spiegano dalla Regione.

"E' un programma che coinvolge moltissimi soggetti - dice l'assessore ai Beni culturali Jean-Pierre Guichardaz - dalle scuole alle bande: abbiamo inserito il raduno annuale nel calendario perché qui trova un contenitore per essere valorizzato, fino alla collaborazione con le nostre agenzie di formazione, la Sfom e il Conservatorio che con i loro prodotti rientrano a pieno titolo in questa programmazione. Questo dimostra come in Valle d'Aosta il grande investimento in musica abbia caratterizzato e caratterizzi il nostro tessuto sociale".

La rassegna si chiuderà il 21 giugno, per celebrare la Giornata internazionale della musica. Nella rassegna è inserita anche la 71/a Assemblée des Choeurs et groupes folkloriques valdotains (dal 27 maggio al 6 giugno). Si esibiranno 25 cori. Domenica 4 giugno è prevista la giornata finale: "Davanti alla chiesa di ogni paese al termine della messa i cori proporranno i propri brani accompagnati dai gruppi folkloristici". I Comuni interessati sono Arvier, Chambave, Donnas, Gignod, Gressan, Hone, Pollein, Pré-Saint-Didier e Verrès.