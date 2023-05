Casinò Saint-Vincent, crescono incassi e presenze

Al Casinò di Saint Vincent il primo quadrimestre si chiude confermando il trend positivo di miglioramento rispetto al 2022. Gli introiti lordi sono stati pari a 22 milioni e 512.315 euro, circa il 16% in più rispetto all'anno scorso, ripartiti in 10 milioni e 287.010 euro ai tavoli da gioco e 12 milioni e 225.305 alle slot machine. Lo comunica la Casinò de la Vallée spa, precisando che gli ingressi al 30 aprile 2023 sono stati 109.085, in crescita del 21,45% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ottimi i risultati del mese di aprile, che ha fatto registrare un incasso di 6 milioni e 717.008 euro (+48,92%) e 28.236 ingressi (+22,31%).