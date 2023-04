Monterosa outdoor, sito e app per promuovere il turismo locale

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Ha l'obiettivo di sostenere il turismo locale il progetto Monterosa outdoor. Realizzato dalle Unités des communes valdôtaines Mont-Rose e Walser, raccoglie e propone le ricchezze culturali e paesaggistiche della rete di sentieri compresa nei 13 comuni dell'area. Dal 2022 è stato messo a punto il sito web www.monterosaoutdoor.it per elencare luoghi di interesse, sport praticabili, riferimenti per i pasti e tutto quanto di attrattivo per il turista interessato a natura, sport, tradizione e cultura. Parallelamente è stata realizzata un'app per Ios e Android, in modo da riproporre i contenuti del sito e arricchirli con le funzionalità del Gps, dalla visuale del percorso alla segnalazione di eventuali 'fuori traccia' sino alla presentazione dei dati all'arrivo. La sinergia tra le due Unités è nata per favorire l'aggregazione delle informazioni e una gestione coordinata. Gli itinerari ad oggi disponibili sono 136 e i punti di interesse recensiti 650 punti.

"Monterosa outdoor favorisce la programmazione da parte del turista attento all'organizzazione del suo tempo anche in vacanza: fornisce infatti una panoramica delle attività da svolgere e ne facilita la pianificazione", spiega Speranza Girod, presidente dell'Unité Mont-Rose. "Abbiamo colto l'invito della Mont-Rose - prosegue il presidente dell'Unité Walser, Francesco Valerio - integrando il progetto con l'offerta del territorio della nostra Unité. Per quest'estate anche i nostri itinerari saranno completati e a disposizione sugli applicativi informatici e stiamo già lavorando a future implementazioni".

