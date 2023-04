Casa: Adu, sentenza Torino è stop a razzismo istituzionale

"Un provvedimento che è uno stop al razzismo istituzionale delle destre, ma anche ad un certo autonomismo cialtrone". Così Adu definisce la sentenza del Tribunale di Torino "che boccia per discriminazione il bando mutui della Regione". "L'affaire dei bandi per la casa - si legge in una nota - era stato sollevato in diverse occasioni.

Gli autonomisti e il Pd hanno però preferito perseverare nell'errore e nella discriminazione tra i diversi cittadini.

Anche per il bando mutui, così come accaduto per il bando affitti, una maggioranza cieca ed arrogante non ha considerato i rilievi dell'associazionismo e il Tribunale di Torino ha bocciato i provvedimenti della Giunta. La Costituzione e il principio di uguaglianza valgono anche per la nostra Regione: lo Statuto di specialità non può essere una patente per fare peggio degli altri".