Dopo tre anni di stop legato alla pandemia e alle sue incertezze, torna Maison & Loisir, il 'salone dell'abitare' di Aosta. La nona edizione si svolgerà dal 28 aprile al primo maggio prossimi, nell'area dell'Espace Aosta di Vda structure. Ottomila metri quadrati ospiteranno oltre 200 espositori, più di 150 eventi, un'area sposi, il salone del gusto e un ristorante 'gourmet', ma anche uno spazio gioco dedicato ai bambini e un'area dedicata ai libri e agli scrittori.

Guardando ai numeri delle passate edizioni, Diego Peraga, ideatore dell'evento, si aspetta "35.000 visitatori, di cui 9.000 stranieri". "A livello nazionale le fiere rappresentano un anello di congiunzione insostituibile tra l'economia e il nostro sistema produttivo", ha dichiarato il presidente della Regione, Renzo Testolin. L'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, ha anticipato: "Stiamo lavorando per prevedere degli strumenti che ci consentano di consolidare e far crescere eventi fieristici, potenziando parallelamente, insieme alla Chambre, opportunità strategiche per internazionalizzare verso nuovi mercati le nostre aziende con i nostri prodotti, i nostri marchi e il nostro territorio". " Quest'anno - ha aggiunto l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques - è stata riconosciuto alla Valle d'Aosta lo status di regione europea dello sport ed intendiamo pertanto porre in evidenza i grandi eventi sportivi e lo sport in tutte le sue declinazioni". In questo senso, domenica 30 aprile alle ore 18 avrà luogo la presentazione ufficiale della Speed opening Matterhorn Cervino di Coppa del mondo di sci alpino.