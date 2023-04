"Cercasi amore tra le Alpi", si prepara la seconda stagione

Il successo del reality show "Cercasi amore tra le Alpi" (ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube) ha spinto la società di produzione "Télécombat" a lavorare alla seconda stagione, "che promette di essere ancora più coinvolgente e divertente". Il programma - come si legge in una nota - "ha accompagnato quattro agricoltori valdostani nella loro ricerca dell'amore tra le splendide montagne della Valle d'Aosta, regalando emozioni uniche e coinvolgenti al pubblico". Il vincitore è stato l'allevatore di capre Alex Chamois, al termine delle votazioni su Instagram.

"Il regista Bernard Usel - prosegue la nota - ha promesso grandi sorprese per i prossimi mesi".