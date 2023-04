Giovane con parapendio disperso sul Monte Rosa

Sono in corso nella valle del Lys le ricerche di un giovane straniero di 36 anni - probabilmente dell'est Europa - di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato scorso, quando è stato visto con un parapendio al rifugio Capanna Gnifetti, a 3.647 metri di quota, sul versante valdostano del Monte Rosa. L'allarme per il mancato rientro è arrivato dai familiari solo nel pomeriggio di oggi.

La sua auto è stata trovata dai carabinieri a Staffal, frazione di Gressoney-La-Trinité. Nel veicolo il parapendio non c'è e non si trova neppure alla capanna Gnifetti, quindi è probabile che lo avesse ancora con sé. Sono stati fatti controlli anche nei bivacchi e non risulta essere stato visto dalle guide alpine che negli ultimi giorni sono state nella zona.

Per cercare eventuali tracce del giovane è decollato da Aosta per un sorvolo l'elicottero della Protezione civile, con a bordo i tecnici del Soccorso alpino valdostano. Sono in allerta anche le stazioni del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e di Alagna Valsesia.

L'area da perlustrare è molto vasta - mancano indicazioni su un eventuale itinerario - e le condizioni meteo non favorevoli a causa del vento forte. Nella zona, sabato scorso, il pericolo valanghe sopra il limite del bosco era 3-marcato, su una scala da 1 a 5. Un'altra insidia è rappresentata dai crepacci.