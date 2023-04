Cime Bianche, società chiedono 100% del finanziamento

Un finanziamento al 100% regionale per la realizzazione del collegamento intervallivo di Cime Bianche agendo tramite una legge apposita. È la proposta avanzata dal presidente della Cervino Spa, Federico Maquignaz, durante le audizioni per discutere lo studio di fattibilità del progetto (in cui è coinvolta anche la Monterosa spa) nelle due commissioni consiliari regionali competenti.

Le alternative progettuali nello studio di fattibilità sono cinque, e vanno da un costo di 72 a 122 milioni di euro. Nello stesso studio, nella parte relativa all'analisi di fattibilità economico-finanziaria, veniva preso in esame lo scenario che prevedeva per i costi di investimento il finanziamento regionale all'80% e il restante 20% "coperto da capitale di debito, attraverso un mutuo bancario".