Valanga a Punta Valletta, scialpinisti travolti estratti vivi

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - Sono sette gli scialpinisti evacuati in elicottero dopo la valanga che si è staccata alla Punta Valletta, sopra Pila. Alcuni di loro sono stati travolti e anche sepolti dalla massa nevosa, ma tutti sono stati estratti vivi. A intervenire per primi sono stati gli stessi compagni di escursione. Al momento del distacco, poco prima delle 13.30, si trovavano in zona due gruppi di scialpinisti.

Sul posto sono arrivati in elicottero i tecnici del Soccorso alpino valdostano, con il medico del 118, e le unità cinofile.

Le operazioni di ricerca si sono concluse e ai soccorritori non risultano persone disperse. (ANSA).