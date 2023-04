Cogne acciai speciali si allarga in Svezia, operazione da 12 mln

Ammonta a 12 milioni di euro il valore dell'operazione di acquisizione degli stabilimenti di Degerfors e Storfors di Outokumpu Long Products Ab in Svezia da parte di Cogne acciai speciali, che dal dicembre 2022 è parte del gruppo taiwanese Walsin Lihwa. Il dato emerge da un comunicato stampa della multinazionale finlandese, che "prevede di completare la cessione in un paio di mesi".

Outokumpu ricorda di aver ceduto "la maggior parte della sua attività Long Products all'inizio dell'anno" al gruppo Marcegaglia: si tratta di cinque impianti distribuiti tra Europa e Stati Uniti, oggetto di un'operazione da 228 milioni di euro.

Gli stabilimenti di Outokumpu Long Products Ab a Degerfors e Storfors in Svezia "non facevano parte dell'accordo e hanno continuato le loro operazioni come parte del gruppo. Intanto Outokumpu ha valutato diverse opzioni per il loro futuro", con l'obiettivo - afferma Matti Louhija, capo del settore acquisizioni e fusioni del gruppo finlandese - di "trovare un acquirente".

"Siamo lieti - prosegue Louhija - che in Cogne acciai speciali abbiamo trovato un nuovo proprietario". Allo stesso tempo "la cessione è un ulteriore passo naturale per Outokumpu, in linea con la nostra strategia di concentrarsi esclusivamente sul nostro core business, prodotti piani in acciaio inossidabile e ferrocromo".

"L'enterprise value della transazione - si legge nella nota - è di 12 milioni di euro e ha un impatto di cassa positivo per Outokumpu. Tuttavia, Outokumpu contabilizza una perdita di circa 30 milioni di euro sulla base delle attuali stime del corrispettivo".