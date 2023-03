Capitale cultura 2025: sfuma il sogno di Aosta, vince Agrigento

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - Sfuma il sogno di Aosta: la Capitale italiana della cultura 2025 è Agrigento. La proclamazione da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è avvenuta a Roma nel corso di una cerimonia nella sede del dicastero.

"Questi progetti non meritano di andare dispersi, ma anzi vanno aiutati e supportati nella maniera che il ministero riterrà più opportuna", ha detto il direttore della giuria, Davide Maria Desario, in apertura della cerimonia.

"E' nelle città medio piccole che troviamo quella autenticità più profonda dell'essere italiani", ha sottolineato il ministro Sangiuliano prima della proclamazione, annunciando anche dal prossimo anno, oltre ai titoli di Capitale del libro e Capitale della cultura sarà istituito il titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea. Anche per le città che non saranno Capitale italiana della cultura 2025 "troveremo il modo affinché i valori, le identità, le ricchezze che hanno espresso nei loro progetti, possano trovare un qualche momento di realizzazione", ha aggiunto il ministro.

Le altre città finaliste erano Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant'Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L'Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).

Il dossier 'Aosta città plurale', con un budget di 3,5 milioni di euro, prevede 40 progetti, due eventi (uno di lancio e uno di chiusura) riguardanti cinque tematiche: patrimonio, artigianato, montagna, diversità e futuro. (ANSA).