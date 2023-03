Sci: Cdm, le discese Zermatt-Cervinia tornano in calendario

Dopo la cancellazione per insufficiente innevamento nell'autunno 2022, tornano in calendario le discese libere femminili e maschili a Zermatt-Cervinia, prime prove transfrontaliere (con partenza dalla Svizzera e arrivo in Italia) della Coppa del mondo di sci alpino. Le date sono state ufficializzate sui social media dall'organizzazione: nel fine settimana dell'11 e 12 novembre sono in programma le gare maschili, il week-end successivo (18 e 19 novembre) quelle femminili. Si tratta di date posticipate rispetto al 2022, quando le prove erano state fissate il 29 e 30 ottobre (uomini) e il 5 e 6 novembre (donne).

Il calendario della Coppa del mondo non è ancora stato ufficializzato, ma è probabile che il Matterhorn Cervino speed opening sarà la seconda prova in programma della stagione 2023-2024, dopo il gigante di Soelden (Austria) che potrebbe tenersi il 28 e 29 ottobre.