"Due mesi in positivo", 47 posti a disposizione

Dal 19 giugno al 18 agosto è in programma la nuova edizione dell'iniziativa di Servizio civile regionale "Due mesi in positivo". Diciassette i progetti presentati da vari Enti e Associazioni, per un totale di 47 posti a disposizione per i giovani volontari (di età compresa tra i 16 anni e i 18 anni), di cui 5 riservati a favore di giovani con disabilità o in situazione di disagio.

"L'iniziativa rappresenta l'occasione di vivere un'esperienza formativa di impegno sociale molto arricchente - si legge in una nota - in quanto permette di entrare in contatto con realtà interessanti e stimolanti; da un lato, si intende favorire la formazione dei giovani attraverso l'acquisizione di maggior coscienza e consapevolezza del mondo lavorativo e, dall'altro, si desidera supportare le esigenze e i fabbisogni degli enti e delle associazioni presenti sul territorio regionale".

Per partecipare al progetto è necessario compilare e inoltrare, entro il 12 maggio, l'apposito modulo di iscrizione esclusivamente nel formato google moduli reperibile sul portale web "QuiJeunes VDA" curato dall'Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).