Sci, quasi 1.000 atleti a Pila per Memorial Fosson

Quasi 1.000 atleti in rappresentanza di 64 società sportive, tre giorni di gara e 14 discese in programma, due categorie (ragazzi e allievi maschile e femminile), quattro piste e oltre 1.000 persone coinvolte nell'organizzazione. Sono i numeri della 13/a edizione del Memorial Fosson di sci alpino (secondo criterium italiano a squadre) che si svolgerà dal 4 al 6 aprile sulle nevi di Pila.

La manifestazione sarà anche valida come ultima prova del circuito Race Future Club.

I partecipanti saranno impegnati in slalom speciale e slalom gigante.

"Il Memorial Fosson - ha detto l'assessore Giulio Grosjacques - è cresciuto edizione dopo edizione, ora è diventato un evento di portata nazionale. Tutto questo grazie ad un'organizzazione impeccabile come lo è stata nei recenti Campionati italiani di La Thuile".