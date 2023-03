Raddoppio Traforo Monte Bianco, Vda "lavoriamo per un confronto"

"La nostra posizione non cambia. Abbiamo già espresso la nostra positività rispetto a un progetto di raddoppio del traforo. Per noi raccogliere queste indicazioni dal sindaco di Chamonix non è positivo. Siamo convinti che possa aprirsi comunque un confronto al di là di queste dichiarazioni, e in questo senso lavoreremo". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, dopo che il sindaco di Chamonix (Francia), Eric Fournier, ha riferito dell'opposizione del governo francese allo scavo di una seconda galleria nel Monte Bianco per far fronte alle chiusure previste nei prossimi anni legate a lavori sulla volta.

Proprio stamane Testolin ha partecipato all'assemblea dei soci della Rav spa, la società che gestisce il raccordo autostradale fra la città di Aosta e il Traforo del Monte Bianco, partecipata al 42% dalla Regione e al 58% dalla Società italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco spa (Autostrade per l'Italia detiene il 51% delle azioni di Sitmb).

In questa occasione, ha riferito il presidente della Regione, "ho espresso di comune accordo, anche con la parte 'privata' della proprietà della Rav, l'intenzione di lavorare nel senso di sensibilizzare il governo italiano a iniziare un confronto serio con la Francia, per valutare un raddoppio del traforo, senza il quale ci troveremmo in difficoltà".