Quattro persone, due uomini e due donne, sono rimaste ferite in un incidente in motoslitta a Breuil-Cervinia. Il mezzo, per cause da accertare, è finito nel torrente Marmore, in fondo alle piste da sci, nella zona del campetto Crétaz. Hanno riportato dei traumi e sono stati portati in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Sul posto il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, il 118, i vigili del fuoco.