Garante disabilità, per Lega occorre trovare "giusto equilibrio"

"Nella prossima audizione in Commissione è necessario trovare il giusto equilibrio per migliorare ulteriormente il punto di riferimento delle persone con disabilità". Lo scrive in una nota la Lega Vda dopo aver "esaminato e valutato in maniera positiva le proposte formulate dal Co.Di.VdA" in merito alla figura del Garante per i diritti dei disabili.

Gli emendamenti "vanno nella direzione sia della proposta già esaminata in Aula: il supporto all'attività del Garante, anche ampliando la collaborazione alle associazioni, era già stato oggetto delle proposte migliorative elaborate durante la discussione della proposta di legge in Aula". Per quanto riguarda invece la dotazione finanziaria "potrà essere rimodulata verificando le disponibilità complessive del Difensore Civico".

Secondo la Lega Vda "la bontà dell'introduzione della figura del Garante delle persone con Disabilità e dei loro caregiver viene anche confermata dal recepimento di questa figura come unico riferimento, a differenza di quanto sostenuto in precedenza, ovvero la moltiplicazione di soggetti e funzioni in capo a persone diverse, con il rischio di disperdere risorse, strutture e professionalità; sono quindi da leggersi come strumentali le polemiche attorno a questa figura che rappresenta una novità positiva per la nostra Regione e per il mondo della disabilità, ponendola al pari con le numerose realtà che già annoveravano il Garante da diversi anni".