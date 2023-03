Banco Alimentare festeggia 18 anni di attività in Vda

Il Banco Alimentare per la Valle d'Aosta festeggia 18 anni di attività. "Una ricorrenza importante - si legge in una nota - che arriva dopo un anno difficile che ha fatto registrare un incremento degli assistiti di circa il 20%, cui si sono aggiunti gli esuli ucraini".

"Abbiamo ricevuto un importante aiuto economico dalla Regione e dai Comuni - commenta Marinella Ciarlo, presidente di Banco Alimentare per la Valle d'Aosta - e nell'ultimo anno sono aumentate le donazioni, oltre all'attività dei volontari.

Il Banco Alimentare oggi è in grado di assistere circa 3.200 persone su tutto il territorio, divise in 1.200 nuclei familiari. E' una realtà sostenuta esclusivamente dal lavoro di volontari - circa 45 persone - con il supporto di 30 strutture caritative e assistenti sociali regionali. L'approvvigionamento dei beni alimentari è principalmente affidato alla solidarietà della rete Banco Alimentare e alla disponibilità dei valdostani. Nel 2022 sono state distribuite 135 tonnellate di generi alimentari.