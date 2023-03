Sanità: sindacati medici, servono scelte coraggiose

"Servono scelte coraggiose e continuative". Lo hanno detto le Organizzazioni sindacali della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria durante un incontro con il nuovo assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi.

"E' necessario una stabilità di progetti/azioni e, possibilmente, di governo - si legge in una nota dei sindacati - perché i continui stalli e cambi di persone alla guida della sanità valdostana verificatisi negli ultimi 10 anni sono senza ombra di dubbio una delle principali ragioni dello sfaldamento della sanità pubblica regionale. In difetto, saranno le esternalizzazioni, il reclutamento di gettonisti e la privatizzazione progressiva dei servizi a farla da padrona, determinando un incremento della spesa pubblica e un sistema sanitario pubblico lento, in cronica carenza di letti e personale e con liste di attesa sempre più lunghe: scenario che la Valle d'Aosta non si può permettere per la sua collocazione geografica, per il suo bacino di utenza e per la qualità da cui l'ospedale era contraddistinto per anni". "Anche la sanità territoriale - prosegue la nota - necessita di una riorganizzazione, affinché sia realmente in grado di gestire le cronicità e le problematiche sociali, facendo da 'filtro' per ridurre i continui e numerosi ricorsi impropri all'ospedale".