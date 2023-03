Rsa Variney e Perloz, esternalizzati i servizi sanitari

Tramite gara d'appalto è stata affidata alla cooperativa sociale "Il Quadrifoglio" di Pinerolo la fornitura dei servizi sanitari nelle Rsa di Variney e di Perloz. La gara d'appalto è invece andata ancora deserta per quanto riguarda la struttura di Morgex. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta sottolineando che "alla base della scelta di esternalizzazione c'è la carenza, a livello regionale e nazionale, di personale".

"Stiamo sempre lavorando per trovare delle soluzioni - spiega il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - e la principale criticità in questo momento è che abbiamo ancora una quarantina di posti letto ospedalieri chiusi per mancanza di infermieri (e un conseguente "affollamento" al Pronto Soccorso). Attraverso l'operazione di esternalizzazione una parte del personale sarà utilizzata per riaprire posti letto in ospedale e una parte per potenziare la risposta territoriale e diminuire la pressione sull'ospedale".

"Le strutture di Variney e Perloz - aggiunge l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi - rappresentano risposte efficaci nell'ambito delle azioni programmate di riorganizzazione e di potenziamento dell'assistenza territoriale, a maggior ragione in un territorio complesso e variegato come il nostro, dando una risposta concreta che prevede nuclei specializzati per cure estensive a pazienti non autosufficienti con elevata necessità di tutela sanitaria. In parallelo, esternalizzando queste gestioni diamo risposte alle necessità di aumentare le disponibilità di posti letto in ospedale e incrementiamo la sanità sul territorio".