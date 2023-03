Incidenti lavoro: sindacati, prendere a cuore la prevenzione

"Tutte le istituzioni devono prendere seriamente a cuore la questione della prevenzione degli incidenti sul lavoro, perché non si può pensare di ripulirsi la coscienza, organizzando sporadiche giornate ad hoc. Bisogna unire le forze e pensare tutti insieme, e naturalmente con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, a calendarizzare soprattutto con le scuole, degli incontri ciclici che abbiano come tema la prevenzione sui luoghi di lavoro. Siamo stufi, stanchi e amareggiati di dover leggere notizie, ormai all'ordine del giorno, di operai, lavoratori e lavoratrici che non possono tornare a casa come ne sono usciti, con le loro gambe e in salute". Lo scrivono, in una nota, i sindacati Feneal Uil, Fillea Cgil, Filca Cisl e Savt costruzioni facendo riferimento all'incidente avvenuto in una cava a Verrayes nei giorni scorsi.

"In Valle d'Aosta dopo un periodo di apparente calma, dovuto più che altro alla pandemia che ha rallentato e in alcuni casi anche stoppato numerose attività, ci ritroviamo davanti all'ennesimo episodio - prosegue la nota - che non fa che aumentare, purtroppo, l'incidenza degli incidenti sul lavoro nella nostra regione".