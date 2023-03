Orti nelle aiuole pubbliche, al via progetto nel quartiere Cogne

Realizzare nelle aree verdi del quartiere Cogne di Aosta "delle aiuole edibili, per andare oltre l'orto urbano, con delle piante che possano produrre cibo". Così Manuel Voulaz, del gruppo informale Com.e.sol, descrive il progetto realizzato insieme all'Associazione Quartiere Cogne e a Opera omnia onlus. "Si tratta - ha aggiunto - di un'iniziativa che in ex aree urbane e quartieri degradati ha già preso piede.

Oltre a fornire cibo contribuisce all'educazione civica: l'atto di prendersi cura di uno spazio restituisce un qualcosa".

Il progetto coinvolgerà all'inizio le due aiuole davanti alla scuola Emile Lexert, un'area di circa 200 metri quadrati.

"Abbiamo già un'idea su cosa piantare, ma vogliamo coinvolgere gli abitanti", ha spiegato Rosalia Ventrini, dell'associazione Quartiere Cogne, ringraziando "l'assessore comunale alle gestione del territorio, Corrado Cometto, per aver dato l'ok al progetto".

Nell'iniziativa "sarà impiegata la tecnologia Smt, con un'acqua in grado far aumentare produzione e resilienza. Finora è stata usata solo dalle aziende agricole, mai in un contesto urbano", ha aggiunto Caroline Bionaz, di Opera omnia onlus.