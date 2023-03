Incidente nel cuneese, morta scialpinista di Courmayeur

È morta all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove era ricoverata da sabato scorso, Eleonora Caire, una scialpinista torinese - ma residente a Courmayeur, di professione medico chirurgo - coinvolta in una caduta sul massiccio del Marguareis, nel comune di Chiusa Pesio. Insieme ad altre due persone, ferite in modo non grave, la 33enne era scivolata in un canalone presso il colle dei Torinesi, a circa 2.450 metri di altitudine.

Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi ai soccorritori del 118 e del soccorso alpino, giunti sul posto con l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso. Il decesso è stato comunicato alla famiglia nel pomeriggio di ieri, informano i parenti con un post su Facebook comparso oggi: "Come sicuramente Ele avrebbe desiderato, - si legge - abbiamo dato il consenso alla donazione dei suoi organi, che continueranno così a vivere e, chissà, a donare a qualcuno un po' di quella vita, che Eleonora tanto amava". Il ricordo si conclude con questo pensiero: "Ele è volata via tra quelle montagne che tanto amava e che le hanno dato vita e respiro".