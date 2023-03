Chiusura traforo Monte Bianco, in serata riunione con il gestore

"Per coinvolgere le attività del territorio e le amministrazioni comunali più direttamente interessate sarà organizzato questa sera un incontro tecnico tra il Geie e questi interlocutori al quale parteciperanno anche gli amministratori regionali e le forze dell'ordine, nonché tutti quei portatori di interesse che hanno un collegamento diretto con i flussi veicolari all'interno del percorso che tocca il Monte Bianco, quindi sicuramente Rav e Sav per quanto riguarda le autoriarada e Anas per quanto riguarda la statale e le associazioni di categoria". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa della giunta, in riferimento alla chiusura del traforo del Monte Bianco annunciata stamane dal Geie (raggruppamento di gestione della struttura tra Italia e Francia) per il periodo tra il 4 settembre e il 18 dicembre 2023.

L'incontro sarà anche l'occasione, ha spiegato Testolin, "per valutare le iniziative che potranno assumersi in merito alle prossime comunicazioni che il Geie vorrà fornirci in corso d'opera e alla fine del percorso di sistemazione della volta per le prime 15 settimane, che potrà darci delle indicazioni puntuali anche in merito alle ricadute socio-economiche che questa chiusura potrà portare sul territorio valdostano".