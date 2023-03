Violenza sulle donne, un progetto per gli uomini maltrattanti

(ANSA) - AOSTA, 18 MAR - Anche in Valle d'Aosta si fa largo la questione del trattamento degli uomini autori di violenza. E' infatti partito un progetto che mira in una prima fase a formare 75 professionisti di diverse realtà (come psicologi, assistenti sociali, educatori, avvocati, medici) che si occupano a vario titolo del problema. In seguito, un gruppo più ristretto di operatori elaborerà un modello di servizio che possa trattare gli uomini autori di violenza.

La conclusione del progetto è prevista per prossimo settembre. Lo realizzerà il Centro di ascolto uomini maltrattanti (Cam) Onlus di Firenze, in collaborazione con partner del territorio regionale, come l'organizzazione di volontariato 'Centro donne contro la violenza - Aosta', e le cooperative sociali La Sorgente, Esprit à l'Envers ed Enaip Vallée d'Aoste.

Il trattamento degli uomini autori di violenza, in un'ottica di prevenzione rispetto a nuovi episodi e di modifica dei comportamenti, è previsto dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul. Anche il Codice rosso prevede la 'rieducazione' della persona condannata.

"La formazione sul territorio per la rieducazione degli uomini autori di violenza rappresenta uno dei percorsi importanti nella strategia di contrasto alla violenza domestica e di genere", evidenzia l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi.

"Sarà possibile adottare, con il contributo del Fondo sociale europeo, un modello innovativo e specifico alla nostra realtà per la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica e di genere", dichiara l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri.

L'iniziativa è finanziata nell'ambito del Programma 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20'. (ANSA).